Öğrencilere moral verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin tekrar başladığı ilk günde Lefkoşa Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyareti esnasında gerçekleştirdiği açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde tüm altyapı sıkıntılarına rağmen öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek, yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yapma kararı aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu karar doğrultusunda ilkokul 2. sınıfa kadar olan sınıfların yüz yüze eğitime başladığını söyledi.



Şht. Ertuğrul İlkokulu'nda gelmesi gereken 175 öğrenciden 130’unun okula geldiğini ve ilk güne başladığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının önümüzdeki günlerde giderek artacağı inancını dile getirdi.

Bir sendika her konuda otorite olamaz

Sendikaların dünkü eylemini de eleştiren Çavuşoğlu, "Manasız bir grevdir. Bir sendika her konuda otorite olamaz. Öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı konusunda otorite Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’dur. Sendikanın aldığı karar neticesinde öğrencilerin hevesinin kursağında bırakılmasını reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Artık dünyada online eğitim hep var olacak

Açıklamasında “Artık dünyada online eğitim hep var olacak. Bu yüzden vizyonumuzun içerisinde dijital eğitim hep yer alacak.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, hem örgün eğitim hem de dijital eğitim ile yaşanan eğitim kayıplarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, salgının seyrine göre tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda okulların açılmasında dolayı öğrenci, öğretmen ve velilerin duyduğu heyecanı paylaştığını da ifade ederek, kimsenin bu heyecanı bozmaya hakkının olmadığına vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40