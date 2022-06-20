Tövbe tövbe

Hüseyin ÇİÇEK

Beyarmudu Camisi’nde din görevlisi olarak çalışan Davut Gök hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Bir şahsın aracından para çaldığı öne sürülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının evinde ve aracında toplam 131 bin TL nakit para bulunduğunu belirtirken, söz hakkı verilen zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı evinde bulunan paranın sadece 2 bin lirasının şikâyetçi şahsa ait olduğunu öne sürdü. Zanlı geriye kalan meblağı ise bankadan çektiğini iddia etti.

Zanlı, “İhtiyacım olduğu için U.T.’in 2 bin lirasını aldım, daha sonra ona söyleyecektim ancak 129 bin lirayı bankadan çektim” dedi.

Polis iddiaları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, son bir yıl içerisinde çeşitli tarihlerde U.T.’nin aracından 150 bin TL ve 800 sterlin çalındığını söyledi. Polis, U.T.’nin aracından çalınan paranın 27 bin liralık kısmının ise son bir ay içerisinde çalındığını ifade ederek, meydana gelen hırsızlıklar üzerine şikayetçinin önlem aldığını açıkladı. Polis, U.T.’nin 18 Haziran 2022 tarihinde seri numaralarını aldıktan sonra aracının arka koltuğuna bir çanta içerisinde 40 bin lira bıraktığını, bu paranın içerisinden de 2 bin lira çalındığını açıkladı. Polis, karakola şikâyete gelen U.T.’nin 2 bin liranın çalındığı gün aracını kullanması için Gök’e verdiğini, şimdiye kadar çalınan tüm paralarla ilgili ondan şüphelendiğini söylediğini aktardı.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını, zanlının evinde arama yaptıklarını söyledi.

Gök’ün ikametgâhında yapılan aramada seri numaraları önceden alınmış 2 bin TL paranın yanı sıra 17 bin 800 TL, aracında ise 111 bin 230 TL bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise 2 bin lirayı ihtiyacı olduğu için aldığını, diğer paraları ise dövize çevirmek üzere bankadan çektiğini iddia etti. Nöbetçi Yargıç, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.