Ülkenin başına büyük bela

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da başlayan ve Girne’ye kadar uzanan ‘Zehir’ adlı operasyon sonucunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 800 gram hintkeneviri, 6 gram da kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında, Hafız Hafız Ringim, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi olan 3 yabancı gözaltına alınarak dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine uyuşturucu alışverişinin yapılacağı bölgede pusu görevine başlandığını ifade etti. Zanlıların saat 23.45’te kiralık bir araç ile bölgeye geldiğini ifade eden polis, Hafız Hafız Ringim’in araçtan elinde siyah poşet ile indiğini ve kendisine yapılan dur ihtarı sonrası elindeki poşeti ağaçlık alana atarak koşmaya başladığını anlattı. Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi’nin ise araç ile bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Çantada 300 gram uyuşturucu bulundu

Hafız Hafız Ringim’in olay yerinde yakalandığını ve ağaçlık bölgeye attığı çantada yapılan kontrolde, 300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi’nin aracının takibe alındığını söyledi. Polis, aracın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yol kenarına durmasına müteakip yanına gidilmesiyle, Abdallah Darweesh Bjawi’nin araçtan inerek koşarak kaçmaya başladığını ve ileride park halindeki bir araca çarparak düşmesi sonrası yakalandığını anlattı. Gökova, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın da bölgede gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturma Girne’ye uzandı

Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak ve Abdallah Darweesh Bjawi’nin Girne’de bulunan evlerinde ayrı ayrı arama yapıldığını bildiren polis, Mahmoud Abdel Razzak Abuajwak’ın evinde, yatak odasının elbise dolabında, çanta içerisinde 500 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.