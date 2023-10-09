Tümü Afrikalı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci vizesiyle girdikten sonra okula gitmeyen ve ülkede kaçak yaşam süren yabancılara yönelik operasyonlar artırıldı. Polisin önceki akşam başkent Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyon sırasında çok sayıda kaçak ele geçirildi. Polis, tutuklananların tümünün Afrikalı olduğunu belirtti.

Tutuklanan Afrikalılar arasında 859 günden beri ülkede kaçak yaşam sürenlerin olduğuna dikkat çeken polis, denetimlerin ülke çapında artırılacağını belirtti. Bu arada mahkeme emriyle tutuklanan kaçakların hızlı bir şekilde ‘deport’ edilmeleri konusunda İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt beklendiği açıklandı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 13 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların 5’inin Sierra Leone, 4’ünün Kongo ve diğer 4 kişinin de Nijeryalı olduğu ifade edildi.



13 kaçak Lefkoşa’da yakalandı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis memuru, 3 zanlının ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, Evelyn Peace’nin 131 gün, Victoria Uzor'un 47 gün, Libeli Mbonga’nın 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 372 gün, Emmanuel Macauley’nin 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 649 gün, Abdulrahman Kamara’nın 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren 859 gün, Thamakie Thoronka’nın 5 Aralık 2021 tarihinden itibaren 672 gün, Amidu Kargbo’nun 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren 287 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti.

Polis, Hossain Hridoy'in 114 gün, Nalim Hossain'in 363 gün, Raju Ahmmed'in 143 gün, Rejaul Karim Shohag'ın 106 gün, Md Hanif'in 118 gün, Md Mamun Mia'nIn 368 gün ve Romjan Howlader'in ise 124 gündür ülkede izinsiz kaldıklarını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından bilgi beklendiğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023, 10:07