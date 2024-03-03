Tümü kolejli 

Yaşları 17 olan, 3’ü Rus, biri İran uyruklu 4 kolej öğrencisi, Lefkoşa’da bir iş yerine ait etrafı tellerle çevrili arazi içerisinde muhafaza edilen bir milyon 400 bin TL değerindeki oto parçalarıyla kabloları çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan G.P.(E-17 ), M.R.(E-17), A.S. (E-17) ve A.S. (E-17) dün

‘mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı. duruşmada zanlıların ilk hırsızlığı 2023 Eylül ayı içerisinde işlediklerini, ikinci kez aynı yerden kablo ve oto parçası çalarken önceki gün suçüstü yakalandıkları açıklandı.

Mahkemede detayları açıklayan polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar bölgesinde bulunan S.Ç.’ye ait etrafı tellerle çevrili arazinin güney kısmından içeri girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların toplam bir milyon 400 bin TL değerindeki muhtelif markalardaki arabalara ait parçaları çaldığını, yine araçların üzerinde monteli bulunan muhtelif kabloları tasarruflarındaki kesici aletlerle keserek 140 bin TL hasara uğrattıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 1 Mart 2024 tarihinde yine aynı yerde kablo keserken, adli şube ekipleri tarafından suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı P.G.’nin evinde yapılan aramada kablo, Mercedes marka araçlara ait parçalar bulunduğunu söyledi.

Zanlılardan P.G. ile M.R.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto>hırsızlık zanlıları

