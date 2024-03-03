Örnek alınmalı

Güney Kıbrıs’ta yetkili makamların çam kese böceğiyle mücadelede bazı etkili önlemler almaya karar verdiği bildirildi.

Önlemlerden birinin çam kese böceğinin doğal düşmanlarıyla birlikte bu yıl ilk kez Güney Kıbrıs’ta uygulanacak pilot program olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Latince isimleri “Upupa epops” (İbibik), “Periparus ater cypriotes” (Cyprus Coal Tit) ve “Parus major” (Great Tit) olan doğal avcılar (kuşlar) kullanılarak, çam kese böceği sorununun biyolojik yönetimiyle ilgili pilot uygulamanın başlatılacağını belirtti.

Bu üç kuş türünün büyük miktarda çam kese böceğiyle beslendiğini çünkü çam kese böceklerinin olgunlaşmasının bu kuş türlerinin üreme dönemleriyle çakıştığını kaydeden gazete, söz konusu eylemin çam kese böceklerinin yoğun bir şekilde bulundukları yerlere yapay yuvalar yerleştirilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Uygun yuvalama alanları olacağından kuşların bölgeyi tercih edeceğini kaydeden gazete, program çerçevesinde “Agridia” köyünün seçildiğini ve yuvaların çam kese böceklerinden etkilenen bölge içerisinde belirli noktalara yerleştirileceğini ifade etti.

Pilot programın başarılı olması halinde başka bölgelerde de uygulanabileceğini kaydeden gazete, ciddi bir zaman ve maliyet gerektiren "Bacillus Thuringiensis" (biyolojik pestisit olartak kullanılan ve toprakta yaşayan bir bakteri) kullanımının ötesinde, çam kese böceği sorununun biyolojik yönetimiyle ilgili pilot programın uygulanmasının önerildiğini ekledi.