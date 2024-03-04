İnsanlık dışı

İsrail, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın 30 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu dün insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

Çocuklar açlıktan ölüyor

Öte yandan İsrail'in saldırıları altında zorla aç ve susuz bırakılan Filistinli bebekler ve çocukların yetersiz beslenme ve yardımların engellenmesi nedeniyle dünyanın gözü önünde can vermeye devam ettiği uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiği ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.