Grev yapacaklar

Rum Dışişleri Bakanlığı diplomatları, yeni yürürlüğe giren ilk kez kendilerine uygulanacak olan yeni performans değerlendirme sistemine, çarpıklıkları ve boşlukları olduğu gerekçesiyle itiraz ediyor.

Haftalık Simerini yeni performans değerlendirme yasasını, eskisinden daha kötü bulan Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının, doğacak haksızlık ve sorunların giderilmesi için Rum yönetimine muhtıra verdiğini bildirdi.

Habere göre Rum yönetimine yeni performans değerlendirme yasasının yaratacağı haksızlık ve sorunlara çözüm bulmaması için 10 gün süre tanıyan diplomatlar bu süre içerisinde gereğinin yapılmaması halinde greve gitme kararı aldı.

Diplomatlar, performanslarının 1 ile 10 arasında bir puanla değerlendirildiğini, "kimse 9,6’nın üzerinde puan almasın yönünde dolaylı talimat verildiğinden", 160 diplomattan hiçbirinin 10 puan alamadığı hatta 30 yıllık diplomatlara, yakında emekli olacakları ve terfi için puana ihtiyaçları olmadığı gerekçesiyle 10 üzerinden 5 puan verildiği şikayetinde bulundu.