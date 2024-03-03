459’una ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 96 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülerden 459’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 5’i tutuklandı, 52 araç da trafikten men edildi.

Polis ekipleri, 213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 459 araç sürücüsünü rapor etti. 5 araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç da trafikten alıkonuldu.