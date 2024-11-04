Tümü yabancı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda yabancı uyruklu 3 kişi kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları için uyaran 21 yaşındaki üniversite öğrencisini darp etti.

Darp edilen U.E.T. hastanelik olurken, tutuklanan Ahmed Abdulaal, İlyas Elhouzoumi ve Saeed Saeed dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlılar hakkında ek tutukluluk emri talep edildi.

Polis memuru, olayın 2 Kasım 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesi ile U.E.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, darp edilen şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesinde bir gün süreyle tedavi olduktan sonra taburcu edildiğini belirtti.

Polis zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlar olduğunu belirtti.

Polis, darp meselesiyle ilgili incelenecek kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler, olduğunu ifade ederek, zanlılar hakkında ek süre talep etti.

Mahkeme ciddi darp soruşturması için bir gün tutukluluk emri verdi.