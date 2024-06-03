Tümünü harcadım

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten alışveriş yapan müşterilerin satış işlemlerini iptal ederek,

6 bin 899 TL parayı çaldığı iddia edilen Muhammet Aziz Geçgel tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlının paraların tümünü harcadığını söylediği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 17-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında müşteriler tarafından alınan ürünleri kasadan geçirip sattıktan sonra, işlemleri iptal ederek, 6 bin 899 TL’yi çaldığını söyledi. Polis, müşterilerden almış olduğu paraları çalan zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda harcadığını söylediğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kasa faaliyetleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 09:47