Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 yaşındaki Raif Mavideniz’in yaşamını yitirdiği motosiklet kazasıyla ilgili tutuklanan 24 yaşındaki H.D., dün mahkemeye çıkarıldı. Mavideniz’in kullandığı motosiklete çarptıktan sonra kaçan zanlının, kazadan yaklaşık 5 saat sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Mahkemede ayrıca, kazada yaşamını yitiren Mavideniz’in zanlının dayısının oğlu olduğu açıklandı. Zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Önce özel hastaneye götürüldü

Polis çavuşu Nurettin Enginer, 3 Ekim saat 12.07 sıralarında Gazimağusa’da Patates Ambarları Yolu üzerinde meydana gelen kazada, zanlı H.D.’nin yönetimindeki SH 090 plakalı araçla Tepe istikametinden 15 Ağustos Bulvarı istikametine doğru seyrettiğini söyledi.

Zanlının dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiğini belirten Enginer, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağ şeridine geçerek yol kenarında beklemekte olan Raif Mavideniz yönetimindeki AA 348 Y plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını aktardı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Mavideniz’in, olay yerinde bulunan kişiler tarafından önce özel bir hastaneye götürüldüğünü, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten polis, Mavideniz’in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazadan 2 dakika sonra ayrıldı

Zanlının kazadan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerinden ayrıldığını belirten polis, kazanın polise saat 12.42’de bildirildiğini söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında SH 090 plakalı aracın tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının ise saat 17.00 sıralarında polise giderek teslim olduğunu anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.



3 gün hücrede

Avukat Batur Sağlamer ise ilk etapta Mavideniz’in durumunun iyi olduğunu ve zanlının bu nedenle olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Sağlamer’in sorusu üzerine polis, Mavideniz’in zanlının dayısının oğlu olduğunu da mahkemeye açıkladı.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.