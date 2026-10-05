300 milyonluk destek

Başbakan Ünal Üstel, 2026 yılında tarım, turizm, esnaf, hizmet ve girişimcilik başta olmak üzere reel sektörün farklı alanlarına yönelik faiz destekli kredi ve kısmi hibe programları kapsamında toplam 300 milyon TL’lik destek hedeflendiğini açıkladı.

Üstel, faiz destekli krediler için 109,8 milyon TL, hibe programları için ise 170 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Üstel, program kapsamında zirai kredilere 30 milyon TL, orta ölçekli turizm sektörüne 30 milyon TL, esnaf ve hizmet sektörüne ise 49,8 milyon TL faiz desteği sağlanacağını kaydetti. Üstel, “Programlardan 450 kişinin yararlanması, kredilerin 36 ay vadeyle ve yüzde 20 faiz oranıyla kullandırılması planlanıyor. Başvurular, Bakanlar Kurulu kararının ardından başlayacak” dedi.

Hibe programlarına 170 milyon TL

Başbakan Ünal Üstel, üretim, ihracat ve girişimciliği destekleyen yeni program ve düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Üstel, 2026 faiz destekli kredi programları için 109,8 milyon TL kaynak ayrıldığını, bu kaynakla yaklaşık 300 milyon TL kredi kullandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Üstel, üretimin devamlılığı, işletmelerin finansmana erişimi ve reel sektörün güçlendirilmesi açısından destek programlarının önemine işaret ederek, hükümetin kaynaklarını doğrudan ekonomik faaliyeti ve istihdamı güçlendirecek alanlara yönlendirmeye devam ettiğini belirtti. Başbakan Üstel, 2026 yılında tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarındaki kısmi hibe programları için toplam 170 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı. Genç girişimcilere yönelik 50 milyon TL’lik programın da bu toplamın içinde bulunduğunu belirten Üstel, girişimciliğin ve yeni yatırımların desteklenmesinin hükümetin ekonomi politikalarının önemli ayaklarından biri olduğunu vurguladı. Üstel, sağlanan desteklerin yalnızca 2026 yılıyla sınırlı olmadığını, yıllardır üretime, turizme ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına kaynak aktarıldığını belirtti.

Başbakan Üstel, “2011–2026 döneminde tarım, turizm ve rekabet gücü programları kapsamında 723 projeye toplam 2 milyar 72 milyon 36 bin 365 TL kaynak sağlandı” dedi.

İhracatçıya yeni pazarlar ve navlun desteği

Başbakan Ünal Üstel, ihracatın geliştirilmesi ve KKTC’de üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla yeni düzenlemelerin de gündeme alındığını açıkladı. Üstel şunları söyledi: “İhracatı Teşvik Tüzüğü’nde yapılması önerilen değişiklikle Birleşik Krallık ve ABD’ye yapılan ihracatın da destek kapsamına alınması planlanıyor. Geri dönüşüm faaliyetleriyle elde edilen hammadde, yarı mamul ve mamullerin destek kapsamındaki sanayi ürünlerine dahil edilmesi de öngörülüyor. Değişiklik önerisi Bakanlar Kuruluna sunuldu. İhracatçının maliyetlerini azaltmaya yönelik navlun iadesi uygulaması da sürüyor. 2025 yılında ihracatçılara bu kapsamda 31 milyon 960 bin 377 TL ödeme yapıldı.”

Üretimden ihracata, tarımdan turizme, esnaf ve hizmet sektöründen genç girişimcilere kadar reel ekonominin farklı alanlarına kaynak aktarmaya devam ettiklerini vurgulayan Üstel, hükümetin üretimi büyütmeye, yeni yatırımların önünü açmaya ve istihdamı güçlendirmeye yönelik politikalarını sürdüreceğini kaydetti. Üstel, “Üretenin, yatırım yapanın ve istihdam yaratanın yanında duruyoruz. Reel sektörün önünü açan, üretimi ve ihracatı güçlendiren destekleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ne söylediysek yaptık

Başbakan Ünal Üstel, Ziyamet, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi ve Erenköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Bizim siyaset anlayışımız nettir. Söz vermekle yetinmeyiz, verdiğimiz sözü esere dönüştürürüz” diyen Üstel, “Geçmişin yarım bıraktıklarını tamamladık, yıllardır bekleyen projeleri birer birer hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

52 yıl sonra Karpaz–Zafer Burnu Yolu’nun tamamlandığına dikkat çeken Üstel, “Yeni Erenköy Okulu’nu bitirdik. Karpaz Pamuklu Hastanesi’ni hayata geçiriyoruz. 110 hanelik sosyal konut projemizin başvurularını başlattık” dedi.

Üstel, “Biz söz verdik, sözümüzü yerde bırakmadık. Ne söylediysek yaptık, neye başladıysak tamamladık” ifadelerini kullandı.