Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Biz hazırız. Halkımızın bize vereceği sorumluluğun hakkını verecek, bu ülkeyi hep birlikte daha yaşanılası bir geleceğe taşıyacağız” dedi.

Sıla Usar İncirli, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, CTP’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayan İncirli, halktaki değişim iradesine dikkat çekti. Halkın, hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu doğrudan CTP’ye vereceğini söyleyen İncirli, ülkedeki “kötü gidişatın artık sona ereceğini ve ülkeyi ortak akılla hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını” belirtti.

İncirli, şu ifadeleri kullandı:

“Biz hazırız. Halkımız da yeni döneme hazır. Bu kötü gidişat sona eriyor, bu karanlık dağılıyor.

Önümüzde büyük bir sorumlulukla yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Ama halkın güçlü değişim iradesi, ortak umudu ve her geçen gün büyüyen toplumsal uzlaşı kararlılığımızı güçlendiriyor.

6 Aralık’ta halkımızın güçlü bir iradeyle, hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu ve ülkeyi yönetme sorumluluğunu doğrudan bize vereceği açıkça görülüyor.

Biz bu sorumluluğu kimseyi dışarda bırakmadan, kapsayıcı bir şekilde, ortak akılla, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak taşımaya hazırız. 6 Aralık’a kadar çok çalışacağız. 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız. Halkımızın bize vereceği sorumluluğun hakkını verecek, bu ülkeyi hep birlikte daha yaşanılası bir geleceğe taşıyacağız.”

CTP Lapta Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lapta Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli başkanlığında gerçekleşen ziyarette, balıkçılarla ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelen CTP heyeti, balıkçıların yaşadığı sorunları ve sektöre ilişkin taleplerini yerinde dinledi. Burada konuşma yapan İncirli, “Balıkçılığın gelişebilmesi için balıkçı barınaklarının modernizasyonunun ve altyapı eksikliklerini gidereceğiz” dedi.

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CTP milletvekili aday

adaylarını onayladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adaylarını oy birliğiyle onayladı.

Parti üyeleri, adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere 11 Ekim Pazar günü sandık başına gidecek.

Parti Tüzüğü uyarınca Genel Başkan Sıla Usar İncirli Lefkoşa’dan, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ise Girne’den ön seçime tabi tutulmaksızın ilk sıradan aday olacak.

CTP’nin bölgelere göre açıkladığı aday adayları şöyle:

Lefkoşa: Birikim Özgür, Derviş Bladanlı, Devrim Barçın, Dilan Aşan, Doğuş Derya, Feriha Tel, Filiz Besim, Hamit Sakallı, İsmail Barbaros, Koral Aşam, Laden Boran Fellahoğlu, Mustafa Gürkan, Orhun Mevlit, Sami Özuslu, Tekin Söylemez, Ürün Solyalı

Güzelyurt: Armağan Candan, Aslı Murat, Ayşe Yükselir, Cenk Paşa, Hasan Sarpten, Şevki Bingöl

İskele: Beyhan Osmanlılar, Bilen Sayılı Bozkırlı, Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat, Hamit Caner, İsmail Hakkı Nurçin, Kani Boranay, Mehmet Ceylanlı, Suphi Çoşkun

Lefke: Mehmet Bicen, Münever Ebedi Çakmak, Salahi Şahiner

Gazimağusa: Asım Akansoy, Erkut Şahali, Ersun Aytaç, Hasan Öztaş, Kaan Güder, Koral Özkoraltay, Mine Karaca, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Yasin Yeni

Girne: Alpay Çelebi, Ayşe Kaya, Cüneyt Coşaner, Deniz Kim, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros, Mebrure Altuğ, Mehmet Nasiboğlu, Mehmet Sevgüm, Ongun Talat, Özlem Karadeniz, Tufan Vudalı, Ziya Tüzel.