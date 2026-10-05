Kıbrıs’ın gözde ürünü

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri ‘Zeytin Projesi’ kapsamında okul bahçesinde bulunan zeytin ağacını yakından gözlemledi.

Ağacın gövdesini, dallarını, yapraklarını ve üzerindeki zeytinleri inceledi.

Zeytinin nasıl yetiştiği ve olgunlaştığı gözlemlendi. Ayrıca zeytin, çakızdes ve zeytinyağı yapımı konusunda miniklere yararlı bilgiler verildi.

Zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki faydaları anlatıldı.

Ayrıca zeytin ağacının odunundan kaşık, kase ve çeşitli ahşap eşyalar yapılabildiği de anlatıldı.

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri için hem eğitici hem de keyifli bir gözlem çalışması oldu.

