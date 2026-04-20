Faşist Nikos

Simon Aykut’un İsrail’e gönderilmesini ‘milli davaya aykırı’ bulan DİSİ milletvekili, Adalet Bakanlığına saldırdı

Faşist Nikos

  Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülkleri üzerinde inşaat yaparak, yabancılara satış yapmakla suçlanan ve 5 yıl hapislik ezası alan İsrail kökenli işadamı Simon Aykut’un ülkesine gönderilmesi fanatikleri ayağa kaldırdı.

   Güney Kıbrıs’ın önde gelen partisi DİSİ milletvekili Nikos Yeorgiu, Aykut’la ilgili kararın ‘milli davaya zarar vereceğini’ savundu ve Rum Adalet bakanına sert çıkışlarda bulundu. 
   Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı ise Aykut’un, cezasının geri kalanının çekeceği konusunda İsrail’den güvence aldıktan sonra gönderildiğini açıkladı.
   Fileleftheros gazetesi “Aykut Hakkında İsrail’den Güvenceler” başlıklı haberinde Rum Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nikoleta Tirimu’nun açıklamasına yer verdi.
   Habere göre “İsrail cezanın süresini ve hükümlünün suçlarının ciddiyetini tanıdı” diyen Tirimu, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın İsrail Adalet Bakanlığı’ndan, Aykut’un cezasının geriye kalanını İsrail’de çekeceğine dair güvence aldığını” söyledi.
   Gazete Aykut’un İsrail’e gönderileceğinin öğrenildiği andan itibaren Rum tarafında, erken salıverilebileceği bunun da “milli davaya” olumsuz etkiler yapacağı yönünde siyasi tartışmalar başladığını yazdı.
   Habere göre DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun yanı sıra Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris de “gasp” suçlamasını kabul etmiş bir mahkumun erken salıverilmesinin KKTC’deki eski Rum mallarının sözde “gasp edilmesini caydıracak güçlü bir mesaj vermeyeceği” gerekçesiyle yazılı itirazda bulundu.
   Ekologlar Hareketi dün yayımladığı açıklamada Aykut’un İsrail’e gönderilmesinden kaygı duyduğunu belirtti. Hareket, Rum Adalet Bakanlığı’nın bu kararının Aykut’un birkaç ay içerisinde erken tahliye edilmesi yolunu açarak Rum Yönetiminin Mahkeme kararı ile vermek istediği mesajı iptal edeceği"  görüşünü ortaya koydu.
 

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 dakika Önce

Ne yani israil'in köpeği olduğunuzu sen halâ anlayamayanlardan mısın? ABD sizi ve ortadoğunun çoğunluğunu israil köpeği yaptı. Görmeyen anlamatan boştur, fostur.

Atlantik
Atlantik - 2 saat Önce

Simon Aykut’un İsrail’e gönderilmesi Milli davaya Aykırıdır diyen Rumlar ile KKTCdeki yağmalayip Koçanlayıp Sattığımız Rum Malları için Sayın Simon Aykut’a onay veren KKTC yetkilileri de Dünya önünde milli davaya darbe vuranlarımız değilmidir yani ? KKTCyi Yağmacı Korsan ve Hırsız hale getirelerimizim Cezalandırılması gerekirken yürü de korkma dedikleri bugün Cezaevindeki Sayın Aykut neden Suçlu duruma düşürülebilsin ki ? Gerçek Suçluların KKTCde olduğunu gerçekten bilmeyen mi kaldı yani ! geçmiş KKTC Cumhurbaşkanımızın KKTCdeki işlenen Suçtan dolayı Sayın Aykut’a Güney Kıbrıs’a Avrupa’ya gitmeyin dememişimidir yani ? Kulaklara Küpe olsun !

Keserle dehşet saçtı
