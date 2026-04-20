Keserle dehşet saçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da üvey ablasını sokak ortasında ciddi şekilde darp ederek, dişlerini kıran 37 yaşındaki Ü.E. (E) hızını alamayarak, keserle eşyalara da zarar verdi. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının olay esnasında 125 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi.

Hakkında 3 gün ek süre talep edilen zanlı mahkemede pişman olduğunu söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde, 125 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının söz konusu davranışlarının ardından üvey kardeşi olan E.T.’ye (K-43) yönelerek, vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurduğunu ve ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis, yapılan saldırı sonucu müştekinin ön iki dişinin kırıldığını ifade etti.

Polis, darp olayının ardından zanlının ikametgahın alüminyumdan mamul giriş kapısına kasten zarar verdiğini, ardından izinsiz şekilde içeriye girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının, tasarrufunda bulundurduğu tahta saplı keser ile ikametgah içerisinde bulunan beyaz renk Finlux marka buzdolabına vurmak suretiyle kırarak ciddi hasara uğrattığını ifade etti.

Doktor raporu temin edildi

Polis memuru, zanlının olay yerinde suçüstü hali gereği tutukladığını, suçta kullanıldığı değerlendirilen tahta saplı keserin ikametgah içerisinde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini ve yapılan doktor kontrolünde sağ dirsek ile her iki dizinde darp izleri tespit edildiğini, ayrıca ön iki dişinde kırık olduğuna dair rapor temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, olayla ilgili alınması gereken tanık ifadeleri bulunduğunu, ayrıca olay mahalli ve çevresinde güvenlik kamerası olup olmadığının araştırılacağını ifade etti. Polis memuru, tüm bu hususlar ışığında zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Pişman oldu

Mahkemede söz alan zanlı, işlediği suçlardan dolayı pişman olduğunu beyan etti.

Mahkeme; hakkında “vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüzi alet taşıma, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

