Refah artırıcı  adım atılmadı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, zaten ekonomik anlamda zorda olan vatandaşların virüs dönemiyle birlikte daha zor bir döneme girdiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetini giderecek önlemleri almakta yetersiz kaldığını ileri sürdüğü hükümetin refah artırıcı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit yazılı açıklamasında, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar ile virüs nedeniyle gerek işyerleri kapatılan gerekse de iş hacimleri daralan kesimlerin ekonomik anlamda krizde olduğunu belirtti ve “Bu krizin sadece kamuda bordroluların maaşlarından kesinti yapılarak aşılamayacağı en başından belli olmasına rağmen, hükümet maalesef gerekenleri yapamamıştır. Karar mercii olması gereken hükümet ricacı olmayı tercih ederek, sosyal adalete ciddi anlamda zarar vermiştir” dedi.

İçinde bulunulan süreçte ekonomiyi genişletici maliye politikalarının uygulanması gerektiğini, TC’den mali kaynak gelip gelmeyeceğinin belirsizliğinin sürdüğü bu dönemde hükümetin elindeki en doğru seçeneklerden birinin iç borçlanma olduğunu belirten Özyiğit, ancak bu şekilde 2020 yılının daha az hasarla atlatılabileceğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini aktardı.

“KKTC ekonomisi zaten krizdeydi”

KKTC ekonomisinin TC ekonomisi ile birlikte salgından önce de adı konmamış bir ekonomik kriz içinde olduğunu, dövizdeki yükselişin tüm ithalatını döviz ile yapan KKTC’yi direkt olarak etkilediğini ifade eden Özyiğit, bu duruma para politikaları ile müdahale etme imkanı olmayan KKTC’de ekonomiye sadece ‘Maliye Politikası Araçları’ ile yön verebileceğini kaydetti.

Vergilendirme ve kamu harcamalarında yapılacak düzenlemelerle ekonomiye bir nebze rahatlama getirilebileceğini dile getiren Özyiğit, ekonomiyi genişletici maliye politikaları kapsamında vergilerin düşürülmesi gerektiğini, düşürülen vergiden dolayı oluşacak kayıp verginin ise çok kazanandan gerçek matrahlar üzerinden vergi alınması ile kapatılabileceğini belirtti.

“Genişletici maliye politikaları uygulanmalı”

Binlerce öğrencinin ülkeden ayrıldığını, ne zaman döneceklerinin, dahası dönüp dönmeyeceklerinin belli olmadığını, turizmin de 2020 yılı için büyük oranda kaybedilmiş olacağını belirten Özyiğit, düşen talebi ve reel sektörü canlandırmak için genişletici maliye politikalarının uygulanmak zorunluluğu olduğunu söyledi.

Özyiğit, genişletici maliye politikaları uygulayabilmek için hükümetin elindeki seçeneklerden birinin iç borçlanma olduğunu belirtti.

“Önlemler devam etmeli”

Cemal Özyiğit, ekonomik çarkların sağlıklı şekilde dönebilmesi için salgın dolayısı ile alınan önlemlere toplumu ekonomik anlamda rahatlatacak yeni önlemler eklenerek devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Özyiğit, reel sektörün borçlarının ertelenerek, sürelerinin uzatılması ve yeniden yapılandırılması, devletin reel sektör çalışanları için işverenlere işçi sosyal fon desteği sağlaması, önceliği de işçi durdurmayan işverenlere vermesi gerektiğini kaydetti.