Sağlık alanında bir ilk

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 48 yaşındaki bir erkek hastaya ağrı pili takılarak gerçekleştirilen operasyonla sağlık alanında bir ilke daha imza atıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, göreve geldikleri ilk günden itibaren sağlık alanında insan kaynakları, eğitim ve teknolojiye büyük önem verdiklerini ve bu yönde tüm bölümlere yatırım yaptıklarını belirtti.

Dinçyürek, son yapılan operasyonda, cerrahi ve cerrahi dışı tüm tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği durumlarda kullanılan ağrı pili ile hastanın ağrılarından kurtulmasının hem hastalar hem de kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Alternatif bir tedavi yöntemi

Uygulanan yöntemin ağrı çeken birçok hasta için alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Dinçyürek, ayrıca bu tür cerrahi müdahalelerin Türkiye dahil olmak üzere yalnızca belirli merkezlerde yapılabildiğini, ülkede ise yavaş yavaş rutin hale gelecek olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Hekimlerle birlikte yeniliklere ve teknolojilere hazır olduklarını, bu yenilikleri uygulamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde emeği geçen Dr. Çağın Ozankaya ve tüm ekibe teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren Nalbantoğlu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya da, ağrı pilinin doğru hastalarda kullanıldığında yüksek başarı oranına sahip bir ağrı yönetimi cerrahisi olduğunu belirtti.

Kronik ağrılarından kurtuldu

Dr. Ozankaya, Bakan Dinçyürek’in desteğiyle hastaya yeni nesil akıllı pil yerleştirildiğini ve hastanın kronik ağrılarından tamamen kurtulduğunu ifade ederek, operasyona verdiği destek nedeniyle Dinçyürek’e teşekkür etti.