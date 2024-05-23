Doktora için başını yaktı

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) 2024 yılı Şubat ayında başlatılan ve birçok bilinen ismin tutuklandığı sahte diploma soruşturmasının ucu Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı diş doktoru Halil Bakkaloğlu’na da dayandı.

KSTÜ’den sahte Ağız Diş ve Çene Cerrahisi doktora diploması alan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Uzun yıllar Lefkoşa Devlet Hastanesine görev yapan ve 2024 yılı Mart ayında emekliye ayrılan zanlının devlet bünyesinde görev yaparken sahte diplomayı Sağlık Bakanlığına ve Tabipler Birliğine ibraz ettiği öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde başlatılan mali ve akademik soruşturma kapsamında okulun sisteminde yapılan araştırma sonucu zanlıya ulaşıldığını söyledi.

Polis, yapılan inceleme sonucu zanlının okulun Ağız Diş ve Çene Cerrahisi doktora programına 22 Şubat 2021 tarihinde kaydedildiğini söyledi. Polis, zanlının 8 dönem yani 4 yıl süren ve 23 ders alınması gereken doktora bölümünde eğitim görmüş gibi göstermek için 6 Eylül 2019’da kaydolmuş gibi gösterildiğini belirtti. Polis, okulun sistemine 2019’dan başlayarak, 2023’e kadar iki ayrı seferde 23 sahte ders notu girişi yapıldığını ve zanlının 4 yıl eğitim görmüş gibi gösterilerek, 10 Kasım 2023’te mezun edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aldığı doktora diplomasını 2023 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliğine ibraz ettiğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan zanlının sahte diplomayı polise verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Birçok suçlamayla karşı karşıya

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı ileride “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik” , “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlamalarıyla yargılanacak.