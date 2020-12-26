Türkiye’ye gidişlere PCR testi zorunluluğu getirildi

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Coronavirüs’le mücadele kapsamında aldığı yeni kararla, kara, deniz ve hava yolu ile yurt dışından ülkeye gidecek herkesten 72 saatte alınmış PCR testi sonuç belgesi talep edilecek.

Negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek. Uygulama KKTC’yi de kapsayacak.

Uygulama hava yoluyla gidecekler için 28 Aralık Pazartesi’nden, deniz yolu ile gidecek olanlar için ise 30 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Diyalog’a konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, yurt dışından Türkiye’ye gidecek yolcuların PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildiğini söyledi. Sofi, günde iki uçuş yapıldığını, 200 civarında kişinin geldiğini, yine aynı sayıda yolcunun çıkış yaptığını ifade ederek, “Daha önce Türkiye PCR testi istemiyordu. Ancak alınan yeni kararla yolculardan negatif test sonucu istenecek” dedi.

Yurt dışı tedbirleri artırıldı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, 27 yurt dışından hava yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmelerini zorunlu kıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı tehdit etmeyi sürdüren Covid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ettiklerini ve tedbirleri aldıklarını belirtti.

Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçağa biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

Sofi: Test şartı getirildi

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, hava yolu ile Türkiye’ye gidecek yolcuların PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildiğini söyledi. Türkiye ile KKTC arasında günde iki uçak seferi yapıldığını, ifade eden Sofi, gelişlerde test istenildiğini ancak gidişlerde yolculardan böyle bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Sofi, bir günde iki seferle 200 civarında kişinin geldiğini, yine aynı sayıda yolcunun çıkış yaptığını ifade ederek, “Buradan Türkiye’ye hava yolu ile gidenler test yaptırmak zorunda kalacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 11:48