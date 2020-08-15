TV 2020 Halkın yüzünü güldürdü

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya çatısı altında yayın hayatına başlayan TV 2020’ye ülkenin dört bir yanından tebrik ve başarı mesajları yağıyor. Mesaj yayınlayan ve çiçek gönderen vatandaşların yanı sıra dün Diyalog Medya’yı ziyaret eden Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, bölge halkının başarı dileklerini iletti. Özdeş’e, Güzelyurt Belediye Sendikası Başkanı Fikret Keleş eşlik etti.

Ziyaret sırasında Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar’a bir buket takdim eden platform sözcüsü Şinasi Özdeş, Diyalog TV’nin yayın anlayışından övgü dolu sözlerle bahsetti, TV 2020’nin de aynı vizyon doğrultusunda yayınlar yapacağından emin olduklarını söyledi. Yayınların başlamasıyla birlikte halkın yüzünün güldüğünü belirten Özdeş “Sesimizi eskiden olduğu gibi gümbür gümbür dünyaya duyuracak” dedi.

Özdeş şöyle dedi:

“Diyalog TV’nin uzun yıllar verdiği mücadele sonucunda kapatılması bizleri derinden yaralamıştır. Yapılan köy gezileri programı halkın sesini duyurmasına yardımcı oluyordu. Böylesi bir program; Diyalog Medya’nın faaliyete başladığı güne kadar görülmemiştir. Geçmişte böylesi bir program görülmemiştir. Diyalog TV sayesinde bütün dünyada KKTC’nin sesi yankılanmıştır. Diyalog TV halkın televizyonu olduğu için kapatıldığı zaman içimiz yandı. Neyse ki Diyalog Medya ailesi çalıştı çabaladı ve yeniden halkın sesini duyurmanın yolunu buldu. Doğruya doğru yanlışa yanlış, kimsenin acentesi olmadı. Çözüme en çok taraftar olan bir yayın organı olarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün ne şekilde olursa olsun gibi bir barışa değil, haklarının ve Mehmetçiğin adadaki varlığının sahipliğini de yapmıştır Diyalog. Biz bu nedenle Diyalog Medya’yı benimsedik. İsminin TV 2020 olması değil bizim için aynı yönetim ve aynı felsefeyi savunmasıdır önemli olan.”

Akar: Halkın sesi olmaya devam edeceğiz

Diyalog Medya Grubu Genel Direktörü Reşat Akar da yaptığı konuşmada, halkın verdiği desteğe layık olmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Geçmişte olduğu gibi halkın sesi olacaklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“Yayın hayatına başladığımız günde halkın sesi olacağımızı, halkın gözü kulağı olacağımızı, tarafsız olacağımızı ve halkın ayağına giderek onların sesini duyuracağımızı söylemiştik. Bunu başarmak için çok uğraştık. Yaz kış demeden köy köy gezdik ve ayak basmadığımız yer kalmamıştır. Halkımız bizi her yönümüzle takdir etti, beğendi ve destekledi. Bu yüzden de yapılan kamuoyu araştırmalarında halk bizi en güvenilir kurum konumuna getirmiştir. Bu bizleri çok mutlu etmektedir. Tüm ülkemiz bizim için önemlidir ancak Güzelyurt bölgesine ayrı bir hassasiyetimiz vardır. Sürekli taviz olarak gündeme gelen bir bölgemizdir. Ekonomimizin en önemli ayaklarından biri olan narenciye ile ünlü bu bölgemizin daha güzel günlere ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Verdiğimiz aradan sonra Halk Meclisi programlarımızı Akçay’dan başlatıyoruz. 25 Ağustos Salı akşamı TV 2020 olarak startı Akçay’dan veriyoruz ve planlı bir şekilde programlarımız devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020, 11:44