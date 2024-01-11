Federasyon artık hayal

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, son gelişmelerle ilgili olarak Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni vizyonunun, olası yeni bir müzakere sürecinin ‘kaldığı yerden devam etmesi’ ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtti. Ertuğruloğlu, iki taraf arasındaki statü eşitsizliğinin giderilmesini öngören yeni vizyonun, yeni bir sürece başlanması gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, yeni atanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi’nin yapacağı altı aylık görev süresinin, adadaki iki taraf arasında ortak zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için yeterli olduğunu da vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Devletimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından bir Kişisel Temsilci atanmasına rızasını vermiştir. Kısa bir süre içinde görevine başlayacak olan BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Ada’daki iki taraf arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığıyla ilgili 6 ayı aşmayacak bir süre içinde görevini ifa etmesi yönündeki beklentimiz de kayda geçirilmiştir” dedi.

“Herkesin bildiği üzere, adadaki iki taraf arasında ortak bir zemin bulunmamaktadır” diyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının, son 50 yıldan bu yana, sözde ‘federasyon’ modeli temelinde bir anlaşmaya varmak istediği yalanı ile dünyayı oyalamaya çalıştığını söyledi.

2017 yılında İsviçre’de Crans-Montana’da sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'nın, tüm ilgili taraflarca bir ‘son çaba’ olarak görüldüğünü anımsatan Ertuğruloğlu, “Söz konusu konferansta Kıbrıs Rum tarafı bir kez daha Kıbrıs Türk tarafıyla güç ve refah paylaşımına dayalı bir ortaklık kurmayı reddetmiştir. Böylelikle, iki-kesimli iki-toplumlu federasyon modelinde bir anlaşmaya varma ihtimali, anılan Konferans’ın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla son bulmuştur” şeklinde konuştu.

"Altı aylık süre yeterli"

Ertuğruloğlu, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Bu nedenle, altı aylık bir sürenin, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi tarafından adadaki iki taraf arasında ortak zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için yeterli olduğu kanaatindeyiz. Anılan sürenin sonunda, Kişisel Temsilci’den beklentimiz, adadaki gerçeklerle ilgili vardığı sonuçları ve ortak zemin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitini sarih bir şekilde kayda geçiren, tarafsız ve gelecekte atılabilecek adımlarla ilgili gerçekçi öneriler içeren bir rapor yayınlamasıdır. BM Genel Sekreteri tarafından Kişisel Temsilci atanmasına verdiğimiz onay, hiçbir şekilde Kıbrıs konusundaki yeni devlet politikamızda bir değişiklik yaptığımız anlamına gelmemektedir.”

