Üç kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbar üzerine Gazimağusa’da bir öğrenci yurduna operasyon düzenleyen polis, ilk etapta 30 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, Joseph Mlamboo’yu gözaltına aldı.

Operasyonun devamında iki ayrı adrese daha baskın yapan polis, 300 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Mlamboo’nun yanı sıra Lunga Harison Dlamini ve Ernest Tembe Agborejan isimli zanlılar da gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan Kamerun uyruklu zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada tasarrufunda 200 gram uyuşturucu bulunan zanlı Agborejan’ın polisi görünce bisiklet ile kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Zanlılar bir birini deşifre etti

Soruşturmayı yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Kasım 2020 tarihinde, Joseph Mlamboo’nun kalmakta olduğu yurt odasında uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Özdesoy, söz konusu adreste yapılan aramada 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Özdesoy, gözaltına alınan Joseph Mlamboo’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lunga Harison Dlamini’den temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru Özdesoy, Lunga Harison Dlamini’nin

evine operasyon düzenlenerek, yapılan arama sonucu 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anlattı. Özdesoy, zanlıdan yapılan soruşturmada Ernest Tembe Agborajah’ın tespit edildiğini açıkladı.

Ernest bisikletiyle fazla kaçamadı

Ernest Tembe Agborajah’ın Gazimağusa’da bir sokakta tespit edildiğini kaydeden Özdesoy, bisikleti ile kaçmaya çalıştığını, bu esnada üzerindeki çantayı yol kenarına attığını aktardı.

Özdesoy, zanlının makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve çantada yapılan kontrolde 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Sortuşturmanın yeni başladığını bildiren Özdesoy, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.