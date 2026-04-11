Tümü iade edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 45 suçlunun yakalandığını açıkladı. Yakalanan isimler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu iddia edildi.

Hakkında yasadışı bahis soruşturması yürütülen Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde ele geçirildiği belirtiliyordu.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlık çok sayıda kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye götürüldüğü belirtiliyordu. Eski futbolcu Karadeniz, yasadışı bahis soruşturmasında kritik isimlerden birisiydi.

Bakanlık, operasyon hakkında ayrıntılı bilgi verdi. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; şüphelilerin izni sürdürülürken ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliği yürütüldü. Bakanlık, 61 suçlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini duyurarak "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar "F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç.) ile Ulusal Seviyede Arananlar (B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A.) isimli şahıslar yakalandı.

En fazla iadenin Gürcistan’dan yapıldığı görüldü.

Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

