Dünyanın gözü ABD-İran arasında gerçekleşecek müzakerelere çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşma olmazsa güç kullanırız" tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'a giderken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, görüşmeler öncesinde İran'ın şartlarını açıkladı.

İran’ın ABD ile bu hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler, İsrail’in Lübnan ’a yönelik saldırıları nedeniyle belirsizliğe sürüklenirken, Pakistan'dan açıklama geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülkenin de bugün İslamabad'da olacağını duyurdu.

İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiren Şerif, savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.

Şerif, "Her iki ülkenin de (ABD ve İran) liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde." dedi.

İran'dan müzakere şartları

İran Meclis Başkanı Galibaf, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullandı.

Trump yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, “Daha önce İran'ı vurduğumuz silahlar ve mühimmatlardan daha iyilerini gemilerimize yüklüyoruz. Anlaşma olmazsa silahlarımızı çok etkin şekilde kullanacağız" dedi.

New York Post'a konuşan ABD Başkanı, "Neler olacağını 24 saat içinde öğreneceğiz. Doğru söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.



ABD Başkan Yardımcısı İslamabad yolunda

Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Vance, “Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, “İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı.” dedi.

İsrail, Lübnan’da kara operasyonunu genişletiyor

Sahada ise çatışmalar şiddetleniyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kara operasyonlarını genişletme girişimlerini sürdürüyor.

Hizbullah, son 24 saatte 50’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıklarken, bunların önemli bir bölümünün İsrail topraklarına yönelik sınır ötesi atışlar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD ile İran arasında varılan ateşkes kapsamında saldırılarını kısa süreliğine durduran Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın bu anlaşmaya dahil olmadığını belirtmesinin ardından yeniden saldırılara başladı.