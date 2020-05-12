Cimnastik Federasyonu, ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulundu

Cimnastik Federasyonu, 15 Mart’tan bu yana Covid-19 sebebiyle işsiz kalan ailelere, “Çocuklar İçin El Ele” sloganıyla, süt, bez, mama ve gıda yardımında bulundu.

Federasyondan verilen bilgiye göre, öncelikle süt, bez ve mama desteği için başlatılan yardım kampanyası kapsamında daha sonra zor durumda olan çocuklu ailelere gıda paketi yardımı da yapıldı.

Üyeler ve iş insanlarının desteği ile federasyonun gönüllü olarak yürüttüğü yardım kampanyasında oluşturulan yardım paketleri KKTC Cimnastik Federasyonu binasında toplanarak, ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, normalleşmeye başlayan güzel adanın bir daha buna benzer günler görmemesini temenni ederek, iş kollarının açılması ve normalleşme süreci nedeniyle kampanyanın sona erdiğini söyledi.

Sapsızoğlu, “Çocuklar söz konusu olduğunda ihtiyaç halinde derhal devreye girip elimizden gelen en iyi şekilde desteğe devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Dileriz bu süreçte işsiz kalan herkes tekrar ekonomik refah seviyesini düzelterek 2 ay önceki hayatlarımıza tez zamanda ulaşırız. Her şey çocuklar gülsün diye. Çocukların mutlu olduğu dünyayı inşa etmek bizim elimizde, her şey iyilikle mümkün” dedi.