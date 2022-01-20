"Ekonomi düzelecek"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldığı bir televizyon programında, KKTC’nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğuna işaret ederek, yeni hükümet dönemlerinde işsizliğin giderilmesi için bazı projeleri uygulama yoluna gideceklerini söyledi.

Fikri Ataoğlu işsizliğin önlenmesi için yapacakları konusunda şunları ifade etti:

“Ulusal ekonomi stratejisi belirlenirken tam istihdam hedef alınacak, bu hedef gözetilerek ekonomik büyümeye, reel sektör yatırımlarına ve üretime dönük politikalar geliştirilecektir.

Ülke gerçeklerine ve teknolojik gelişmelere cevap verecek bir insan gücü planlaması yapılacak, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Her yaştaki işsiz ve mesleksiz kişilerin, ilgilerine, yeteneklerine ve fiziki özelliklerine uygun meslek sahibi olabilmeleri amacıyla kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilecektir. Standart dışı esnek çalışma biçimleri, ülke şartlarına ve uluslararası kriterlere uygun yasal düzenlemeye kavuşturulacaktır.”

Ataoğlu, pazar günü sandık başına gidileceğini anımsatarak, bunun ülke için çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Öte yandan Ataoğlu, Girne’de gerçekleşen etkinlikte Sosyal Demokrat Hareketi (SDH) üyeleri ile bir araya geldi.

Gecede bir konuşma yapan Ataoğlu, DP iktidarında uygulayacakları maliye ve para politikalarına paralel olarak, reel sektör için acil önlemler alacaklarını dile getirdi.

Kriz nedeniyle kapasitelerinin altında çalışan tesislerdeki üretimi artırmanın önemine işaret eden Ataoğlu, sermaye yetersizliği nedeniyle kapanan karlı işletmelerde üretimi başlatmak, yatırımları hızlandırmak suretiyle gerçek anlamda bir yatırım seferberliği için gerekli ortamı oluşturmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.