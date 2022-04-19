Uyanık Ökkeş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da müşterinin aracının parçalarını çaldığı iddia edilen makinist Ökkeş Çomruk şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlının kendisine tamir etmesi için müşterinin verdiği 2005 model bir aracı çekici ile başka bir makinist dükkânına götürdüğü ve alt kasnağı ile kayışını sökerek başka araca taktığı iddia edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün “emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Tanyeri, 8 Şubat 2022 tarihinde adli şubeye gelen müşteki Ö.G.’nin, 2005 model olan aracını, zanlı Ökkeş Çomruk’a tamir etmesi için 2021 yılı Ağustos ayında teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, şikayetçinin ifadesinin devamında zanlının kendisine “tamiratı pahalıya mal olacak, biraz bekleyelim” diyerek aracı tamirci dükkanında beklettiğini, ardından çekici ile başka bir tamirci dükkanına naklettiğini, yapmış olduğu kontrolde aracının alt kasnağı ile kayışının yerinde olmadığını fark ettiğini söylediğini açıkladı.

Görgü tanığı yakalattı

Şikâyet üzerine soruşturma başlattıklarını ve birçok kişiyi sorguladıklarını aktaran polis, bir tanığın, Ökkeş Çomruk’un aracın kayış ile alt kasnağını sökerek başka araca taktığını gördüğünü söylemesi üzerine zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, araç parçalarının değerinin 2 bin 200 TL olduğunu da belirttikten sonra, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.