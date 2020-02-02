Uyanık Orçun

Suna ERDEN

Girne’de polise gidip 10 bin TL’lik çeki kaybettiğine dair beyanda bulunan Orçun Yarar’ın, yapılan ileri soruşturmada yalan söylediği ortaya çıktı. Polise yalan ifade veren zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Kader Artan, zanlı Orçun Yarar’ın 8 Kasım 2019 tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne gelerek Limasol Bankasına ait 10 bin TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirip poliçeler yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, 31 Ocak 2020 tarihinde Limasol Bankası Girne Çarşı şubesinden alınan bilgide kayıp olduğu bildirilen çek yaprağının bozdurulmak üzere bankaya getirildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Orçun Yarar'ın 2019 yılı Kasım ayı içerisinde çeki ciro ederek Celal Çullar'a teslim ettiğini belirtti.

Polis, Celal Çullar'ında çeki yapmış olduğu işlem karşılığında Moonstar isimli Döviz ofisinin işletmecisi Salim Mertoğlu'na ciro ettiğini ifade etti.

Şimdilik serbest kaldı

Zanlı Orçun Yarar’ın tutuklandığını, suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının yurtdışı çıkış yasağı, her pazar günü ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi..