İhraç edilecek

Lefkoşa’da sabaha karşı sokak ortasında bağırıp herkesi rahatsız eden Mehmet Can Ezer şikayet üzerine tutuklandı. Yapılan araştırmada ülkede kaçak kaldığı tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ikamet izinsiz kalma suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mehmet Can Ezer’in 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 04.25 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 12 Mart 2022 tarihinden beri KKTC'de izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 10:03