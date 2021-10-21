‘Üzücü bir olay’

Ulusal Birlik Partisi( UBP) genel başkan adayları Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre ve Hasan Taçoy, Başbakan Ersan Saner’le ilgili yayınlanan videoyu değerlendirdi. Üç aday da yaşanan durumun üzücü olduğunu ifade etti.

Adaylar, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu, yaşanan durumun çok üzücü bulduğunu ifade etti. Sucuoğlu, Saner’in ‘parti içinden bazı kişilerin kendisine komplo kurduğuna’ dair iddiasını da değerlendirdi.

Sucuoğlu şunları söyledi:



“Bu videoyu yayanı bulmak çok zor olmasa gerek. Polis gerekli araştırmaları yapıyor. Yapanlar gerekli cezayı alacaklardır. Şu veya bu şekilde üyelere veya belli adreslere yollayanın bulunması çok zor değil. O zaman yapılan ithamlar da cevabını bulur.”Videoyu izlemediğini söyleyen Sucuoğlu, “Bana göstermek istediler ama ben izlemek istemedim” dedi.

Adaylar ithamı üzerine almadı

Sucuoğlu, “Bu olay partiyi etkiler mi? sorusu üzerine ise “Çok sıkıntılı, kabul edilebilir değildir. Biz böyle şeylere alışık değiliz” şeklinde cevap verdi.

Zorlu Töre ise Saner’in itham ettiği kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Töre, “Bel altı vurmaları tasvip etmiyorum. Videoyu gördüm, belki kurgudur belki gerçektir ancak bu bir komplodur. Bilerek yapılmış bir olaydır. Bu suçtur ve cezalandırılmalıdır” dedi.

Hasan Taçoy, da “Bu özel yaşantıya müdahaledir. Bu olayı kesinlikle tasvip etmiyorum. Ne yayınlanması ne diğer türlüsü kimseyi ilgilendirmez. Ayrıca ithamları üzerime almam” şeklinde konuştu.