Vukuatı çok

Suna ERDEN

Girne’de tasarrufunda silah, evinde 178 adet mermi bulunarak tutuklanan Vedat Baltacı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada kavga, rahatsızlık ve ciddi darp suçlarında da daha önce tutuklandığını, hakkında dava dosyası olduğu belirtildi. Ayrıca zanlının öğrenci izninin 2020 yılında bittiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis 9 Ekim 2021 tarihinde, saat 02. 30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, M.C.Ç.’nin (E-39) kullanımda bulunan ve Vedat Baltacı ,F.Y.(E-23) ve B.Ö.’nün (E-yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör ve 9 mm çapında 13 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.



Polis, zanlı ile araçta bulunan 3 şahsın tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucu diğer üç şahsın suçla bağının görülmediğini, soruşturmanın ardından serbest bırakıldığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının ikametgâhında yapılan aramada bir adet şarjör ve 9 mm çapında 165 adet canlı mermi daha bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.Polis, silah ve mermilerle ilgili parmak ve balistik incelemenin tamamlandığını ve sonucun temiz çıktığını açıkladı.Polis, zanlının öğrenci izninin 2020 yılında bittiğini, 2017 yılında kavga ve rahatsızlık suçlarından şahsi kefalete bağlandığını, ayrıca ciddi darp suçundan aleyhinde dava dosyası olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.