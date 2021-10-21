İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 54 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis; Elhadi Eşraf Mukhtar, Ahmad Alzeek, Osman Adil Abdelya Muhammed ve Hazma Azim isimli 4 zanlıyı tutukladı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 19 Ekim 2021 tarihinde, Elhadi Eşraf Mukhtar’ın ikametgahında uyuşturucu olduğu ve satışını gerçekleştirdiği yönünde bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, ikametgah kapısını açan Ahmad Alzeek’in, polisi görmesiyle beraber, pencereye doğru koştuğunu ve elinde, folyo içerisinde olan uyuşturucu maddeyi dışarı attığını belirtti. Polis; Elhadi Eşraf Mukhtar’ın da pencereye yönelerek, içerisinde uyuşturucu bulunan elindeki folyo kağıdı dışarı atını söyledi. Dışarıya atılan folyo kağıtların içerisinde toplamda 24 gram, evin içerisinde ise 20 gram uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan polis, diğer zanlıların da ikametgahta tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını açıkladı.Hamza’nın evinde 10 gram bulunduPolis, Hamza Azim’in de evinde yapılan arama sonucunda ise 10 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.