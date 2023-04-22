Vatandaş bilgilendirildi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Doğal Afet Konferansı gerçekleştirdi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konferansta vatandaşlara doğal afet ve depremle ilgili bilgiler aktarıldı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi adına Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun moderatörlük görevini üstlendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan Salahi Burak Gazioğlu, “Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler” adlı bir konuşma yaptı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Osman Özder ise ilk yardım konusunda bilgiler verirken, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’nden Selçuk Dağaşan ise “Deprem Kaygısı ve Bu Kaygı ile Başa Çıkabilme” konulu sunum yaptı.

Etkinlikte vatandaşlar bilgilerini tazeleme fırsatı bulurken, doğal afet ve depremle ilgili yeni bilgiler edindi.

Konferans sonunda ise Gönyeli Alayköy Belediyesi Asbaşkanı İsmail Kofalı konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ederek, konferansa katılan vatandaşlara ve konferansa katkı koyanlara teşekkür etti.

