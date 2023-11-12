Ana sorun kaçaklar

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cürümler Konusunda Uluslararası Yükselişte” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde “Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim” örgütünün 2023 yılıyla ilgili ikinci raporunun Güney Kıbrıs’ı cürümlerle ilgili sıralamada dünya çapında 129’uncu sırada gösterdiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın 44 Avrupa ülkesiyle ilgili tabloda 29’uncu, sekiz Doğu Avrupa devletinin yer aldığı listede ise 6’ıncı sırada olduğunu kaydeden gazete, uluslararası sıralamada Güney Kıbrıs’ın çok da trajik bir durumda bulunmadığını, çünkü bir ülke bu listede ne kadar üst sıradaysa, bunun çok daha büyük problemlerle karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini iletti.

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılındaki değerlendirmede 10 üzerinden 4.19 puana sahip olduğunu ve 134’üncü sıralamada bulunduğunu ileten gazete, Güney Kıbrıs’ın şu anki puanının ise 4.43 olduğunu ve sıralamada ise 129’uncu olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs’taki cürümlerle ilgili en büyük problemin yasadışı göç trafiği olduğunun ortaya çıktığını kaydeden gazete, Türkiye ile KKTC’nin Güney Kıbrıs’ın olumsuz performansını etkilediğini iddia etti.

Analizde, Güney Kıbrıs’ı genel olarak etkileyen olumsuzluklar arasında Rus mafyası ve şüpheli paraların bulunduğu da belirtildi.

Analizde belirtildiği üzere, Kıbrıs’ın üç kıta arasındaki coğrafi konumu ve yeşil hat dolayısıyla yasadışı göçle ilgili olarak popüler bir destinasyon haline geldiğini ve insan tacirleri tarafından yasadışı göçmenlerle ilgili olarak transit bir durak veya son durak olarak kullanıldığını kaydeden gazete, bunun Rum tarafındaki en büyük suç piyasası olduğunu ve bunun beyaz kadın ticareti ile uyuşturucunun izlediğine işaret etti.

Afrikalılar kaçıyor

Gazete analizde yer alanlara kısaca şöyle yer verdi;

“İnsanlar küçük tekneler ve ticari gemilerle geliyor, öte yandan işgal bölgelerinde yasadışı bir şekilde üniversiteler kuruluyor. Bunlar ise Afrika kökenli öğrencilere ikamet izni veriyor ve bunların çoğu derslerini de takip etmiyor. Bazıları da varır varmaz ara bölgeyi geçmeye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sığınma talebinde bulunmaya yönlendiriliyorlar. Buna ek olarak bazı insanlar da sahte evliliklerle sığınma elde etmeye çalışıyor…”

Analizde, birçok ateşli silahın Rum Yönetimine KKTC üzerinden geldiği de ileri sürüldü.