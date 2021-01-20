Vurmamış ama şapka fırlatmış

Suna ERDEN

Eski kız arkadaşını başkalarıyla kafede otururken gören Emre Bozan’ın gözü döndü. Olay önceki gece Girne’de yaşanırken, kafeyi basan zanlı, eski kız arkadaşını kollarından tutup, zorla dışarı çıkardıktan sonra aracına bindirdi.

Zanlının araç içerisinde eski kız arkadaşının çenesine yumruk attığı iddia edildi. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, “Başka erkeklerle görünce sinirlendim ama darp etmedim” iddiasında bulundu.

Duruşmada olayı aktaran polis, 17 Ocak 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafeye giden zanlının başka kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı B.B.’yi (K-22) kolundan çekip dışarı çıkardığını söyledi. Polis, zanlının dışarı çıkardığı kız arkadaşına cinsel içerikli küfürler ettiğini, “Telefonumu neden açmıyorsun. Bu insanlarla ne işin var ”diyerek hesap sorduğunu anlattı. Polis, zanlının akabinde eski kız arkadaşını kafe önünde park halindeki aracına zorla bindirip, çenesine yumruk attığını aktardı.

Polis, B.B.’nin araçtan inip kafeye doğru gittiğini, zanlının bu esnada hakaretlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklandığını, suçlamalardan bir kısmını kabul ettiğini, bir kısmını ise kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, kafenin kamera görüntülerinin incelendiğini, olayın B.B.’nin anlattığı gibi geliştiğini gördüklerini aktardı.

Zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, herhangi bir sabıkasının olmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Vurmadım

Mahkemede söz alan zanlı ise yumruk atmadığını ifade ederek, “Başka erkeklerle görünce sinirledim ama vurmadım Yüzüne şapka fırlattım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.