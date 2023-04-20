Enerjide dönüm noktası

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya ulaştırıldı. Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk etapta günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacak.

Projenin ilk adımı Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldı.

TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.

Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı.

Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başlandı. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesisleri tamamlandı. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başlandı.

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." dedi.

