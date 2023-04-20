Bir can kaybı, 19 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve sonrasında çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar havaya uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı. Yaralılardan 19'u hastaneye sevk edildi

Bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

