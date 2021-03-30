Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 11 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda tasarrufunda 3 bin Euro sahte banknot tespit edilen sanık Enver Akyürek hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 ay hapse mahkum edildi. Akyürek’in, karar sonrasında ‘Yandım Allah’ diye mırıldandığı duyuldu.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Enver Akyürek’in tasarrufunda 6 adet 500 Euro’luk sahte banknot bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada sanığın ülkeye turist olarak geldiğine dair tespit yapıldığı kaydedildi. Soruşturmanın ardından sanığın yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği bildirildi. Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlediği suçun ciddiyetine dikkat çekti. Sanığın işlemiş olduğu suçun sahtekarlık ile nitelendirilen suç türlerinden olduğunu belirten Aksun, bu tür olayların toplumdaki güveni de sarstığını ifade etti. Aksun, sanığa ibret verici ceza verilmesinin gerektiğine vurgu yaparak, 5 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.