Yangın büyümeden söndürüldü

Onur ULAĞ

Gönyeli'de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin batı kısmındaki arazide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rehabilitasyon Merkezinin yakınında saat 17.00 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yakınları bulunanlar ve vatandaşlar yangın yerine akın etti.

Lefkoşa İtfaiye, Orman Dairesi ve Gönyeli Belediyesi ekipleri yangını büyümeden söndürürken, 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile yaklaşık 150 adet akasya ağacı zarar gördü.

Yangına rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu tespit edildi.