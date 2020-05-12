Ofis küle döndü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde Nurullah Ataç sokakta bulunan Özlem Bendaşan’a ait hukuk bürosunda dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu. Yangının bilgisayara bağlı elektrik kablosundaki kısa devre sonucu çıktığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; yangın dün saat 11.30 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

Çıkan yangın evraklar, dosyalar ve ofis eşyaları yanarak zarar görürken, iş yerinin ön kısmında park halinde bulunan KZ 452 plakalı aracın ön farları ile ön paneli ısıdan etkilendi.

Yangının bilgisayara bağlı elektrik kablosundaki kısa devre sonucu çıktığı belirtilirken, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



