Kulak zarı yırtıldı

Suna ERDEN

Ülkenin tanınan sanatçılarından Kuzey Tarık Altıner ile kız arkadaşının kavgası mahkemede sonlandı.

İddialara göre; Lefkoşa’da önceki gün yaşanan olayda Kuzey Tarık ile kız arkadaşı Sinem Çağman ilişkilerinin gidişatı ile ilgili kavga etti. Kavgada Sinem Çağman, yumrukladığı Kuzey Tarık’ın kulak zarını yırttı. Kuzey Tarık ise kız arkadaşının yüzüne gözüne defalarca tokat attı.

Kavganın ardından her iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. Polis, hem Tarık’ı hem de Çağman’ı tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın önceki gün saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da Kuzey Tarık’ın akrabasının evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Kuzey Tarık ile kız arkadaşı Sinem Çağman’ın ilişkilerinin gidişatı ile ilgili konuşurken kavga ettiklerini ifade etti.

Polis, çıkan kavgada Kuzey Tarık’ın kız arkadaşının sol gözünü defalarca tokatladığını açıkladı. Sinem Çağman’ın ise Kuzey Tarık’ın kulağına iki kez yumruk attığını kaydeden polis, kulak zarının yırtılmasına neden olduğunu ifade etti.

İkisi de darp raporu aldı

Polis, olayın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Sinem Çağman ile Kuzey Tarık’a darp raporu alındığını belirtti.

Polis memuru, doktor kontrolünün ardından zanlı Kuzey Tarık’ın ciddi darp, Sinem Çağman’ın ise vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.