Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’daki bir şantiyeden fayans ile fayans yapıştırıcısı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Halit Karadeniz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının çaldığı 22 paket fayansın bir kısmı ile müşterisinin banyosunu yaptığı, bir kısmının ise bulunduğu belirtildi.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Halit Karadeniz’in 30 Nisan 2020 tarihinde, K.Kaymaklı' da bulunan Cuma Binici’ye ait şantiyeden 12 torba fayans yapıştırıcı ile 22 paket fayansı çaldığını belirtti. Yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, çalınan 12 torba fayans yapıştırıcısından 3’ünün ve fayansların bir kısmının bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının çaldığı malzemelerin bir kısmını ise 335 TL karşılığında M.B.’ye sattığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, fayansların M.B.’nin evinin banyosuna döşendiğini, sökülemediği için fotoğraflarının çekildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.