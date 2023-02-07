‘Birlik olma zamanı’

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği başkanı Eşmen Tatlıcalı, depremde Türkiye’de olan çocuklar ve ailelerine destek vereceklerini belirtti. Talıcalı, spor müsabakaları için Türkiye'de bulunan çocuklar ve ailelerine travma, EMDR ve psikososyal ilk müdahale konularında destek verebilecek psikologların, 05338405767 numaralı telefona iletişim bilgilerini göndermelerini de istedi. Tatlıcalı, “6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de ve Kıbrıs'ta meydana gelen depremler sonucunda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralananların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Spor müsabakaları için Türkiye'de bulunan gençlerimiz ve aileleri için yapılacak çalışmalarda yer almak isteyen travma, EMDR ve psikososyal ilk müdahale konularında destek verebilecek tüm meslektaşlarımızın bizlere 05338405767 numaralı telefona iletişim bilgilerini göndermelerini rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 10:39