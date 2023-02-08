Türkiye tek yürek

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere Yalova ve ilçelerde oluşturulan birçok noktaya giden vatandaşlar yardım paketlerini görevlilere teslim ediyor. Yalova Belediyesince yardım toplanan merkezlerden biri olan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu da yardımda bulunmak isteyenlerin akınına uğradı. Kimin bıraktığı belli olmayan "Şehidimin giyemediği çoraplar" ve Sare Nalbant tarafından yazılan "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" notların bulunduğu yardım paketleri görevlileri duygulandırdı.

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremin ardından Antalya Valiliği ile belediyeler yardım göndermek için koordinasyon merkezleri kurdu. Birçok kişinin akın ettiği koordinasyon merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lina' isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı. Sıla Kuşçu da kolisinin üzerine, 'Öncelikle hepinize geçmiş olsun, tüm dualarım sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımım dokunmuştur. Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz' notunu ekledi.

