DİSİ anahtar parti

Rum Komünist AKEL partisinin desteklediği bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, ikinci tur için sağ partilerle ittifak arayışında olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Mavroyannis’in bu bağlamda DİSİ liderliği, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu ve seçimi kaybeden Başkan adaylarından Avukat Ahilleas Dimitriadis’le görüştüğünü yazdı.

Mavroyannis’in, Averof Neofitu’ya seçimi kaybettiren ve “hain” ilan edilen bağımsız başkan adayı Nikos Hristodulidis aleyhtarlarının oylarını almayı da hedeflediği belirtildi.

DİSİ içindeki muhaliflerin, etik sebeplerle Hristodulidis’i desteklemelerinin söz konusu olmayacağını yazan gazete, Mavroyannis’in hedefinin bu oyları almak olduğuna işaret etti.

Gazete, AKEL’in ise, özellikle DİSİ’nin desteğini almayı arzu eden Mavroyannis’in bağımsız aday karakteristiğine zarar vermemek için oldukça sessiz hareket ettiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Mavroyannis’in DİSİ, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Ahilleas Dimitriadis ile yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığını yazdı.