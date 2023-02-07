Endişeli bekleyiş

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Spor müsabakaları için Türkiye’ye giden Canbulat Özgürlük Ortaokulu'ndan 13 öğrenci ve 2 öğretmen dün gece Adıyaman’dan adaya getirilirken, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız ve Erkek takımlarının kafilesinde bulunan veliler Pervin Aksoy İpekçioğlu, Murat Aktuğralı, Recep Kılıç ile Öğretmen Esra Özberkman kurtuldu.

Ancak kafilenin geri kalanından haber alınamazken, öğrencilerin konakladığı Grand İsias Hotel’in deprem sonrasında yıkıldığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Başbakan Ünal Üstel, yıkılan otel enkazının altında 35 kişi olduğunu açıkladı.

Büyük bir şok ve acı

Spor müsabakaları için Türkiye'ye giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve Canbulat Özgürlük Ortaokulu Voleybol takımları depreme yakalandı.

Adıyaman’a giden Canbulat- Özgürlük Ortaokulu kafilesi ile Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi Erkek Voleybol Takımı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol kafileleri depremden olumsuz etkilenmedi.

Ancak Adıyaman’da bulunan, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız Voleybol ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin Yıldız Erkek Voleybol kafilelerinin konakladığı İsias Otel yıkıldı.

Türkiye’de can kayıpları ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan deprem yürekleri yakarken, çocukları afet bölgelerinde bulunan aileler büyük şok ve acı yaşadı.

Adıyaman’da bulunan çocukların yakınları, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini taşıyan uçakla saat 17.00 sıralarında ülkeden ayrıldı.

Afet bölgesine giden aileler endişeli bir bekleyişe başlarken, tüm ülke büyük bir üzüntü yaşadı.

35 kişi enkaz altında

Adıyaman’da bulunan kafilelerinden sadece 3 veli ve bir öğretmen kurtarıldı. Kurtulanların veliler Pervin Aksoy İpekçioğlu, Murat Aktuğralı, Recep Kılıç ile öğretmen Esra Özberkman olduğu açıklandı.

Başbakan Ünal Üstel, kafilelerde 24 öğrenci, 4 öğretmen ve 11 veli olduğunu, 3 veli ve bir öğretmenin çıkarıldığını, 35 kişinin ise enkaz altında olduğunu belirtti.

Kafile, alkışlarla ve gözyaşlarıyla karşılandı

Otel enkazı altında bulunanların kurtarılması için hem KKTC hem de Türkiye’deki ekipler yoğun uğraş gösterirken, Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi, dün gece saat 21.30 sıralarında Ercan Havalimanı’na ulaştı.

Ercan Havalimanı VIP salonundan ülkeye giren öğrenciler ve öğretmenlerle onları karşılayanlar duygulu anlar yaşadı.

Uçağı karşılayan ailelerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı bakanlar da yer aldı.

LTL Hentbol Kız Takımı bugün gelecek

Düzce'de bulunan 16 kişilik LTL Hentbol Kız Takımı ile yine 16 kişilik Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımının da güvende olduğu bildirildi. LTL Hentbol Kız Takımının bugün yurda döneceği açıklandı.

Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi Erkek Voleybol Takımı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol kafileleri, veli ve öğretmenler de AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındı. Kafilelerin bugün ülkeye dönmesi bekleniyor.