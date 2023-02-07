Atalarının ülkesinde

Sanatçı Gülsün Karadayı atalarının ülkesi Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan uluslararası sanat çalıştayına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen bir heyetle birlikte katıldı.

Pandemi döneminde Güney Amerikalı Sanatçı Miguel Pinero tarafından kurulan ve bugüne kadar 250 ülkede üyesi bulunan bir yapıya ulaşan “ başka bir dünya mümkün-sonsuza kadar barış sanatı ” adlı sanat birliğinin KKTC Temsilciliğini yürüten iç mimar sanatçı Gülsün Karadayı Birliğin 04-10 Ocak arasında Kahire’de düzenlediği uluslararası sanat çalıştayına özel davetli olarak ülkemizin değerli sanatçılarından oluşan bir heyetle birlikte katıldı.

Birliğin Mısır Temsilcisi sanatçı Ahmet Fathy’nin küratörlüğünü yaptığı “ Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” aralarında KKTC’nin de bulunduğu 10 ülke ve çeşitli ülkelerden birçok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Karadayı’nın önderliğinde Çalıştay’da yer alan ve KKTC li sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Özel Serginin açılışını TC Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen yaptı.

