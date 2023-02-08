Borcunuzu ödeme zamanı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş depremiyle ilgili inşaat şirketlerine çağrıda bulunarak, "Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin millete olan borcunu ödemesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Ortaylı’nın açıklaması şöyle:

“ Hiç şüphesiz ki şu anda kendilerinden en çok vazife beklenen büyük inşaat şirketleridir. Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin millete olan borcunu ödemesi gerekiyor.

Bazı şirketlerimiz faaliyete geçtiler ama bizce sayıları az. Bütün imkanlarıyla icabında yurdun başka yerlerindeki inşaat faaliyetlerini tatil ederek kıymetli elemanlarını, makine ve diğer teknik araçlarını bu bölgeye sevk etmeliler.

Herhalde onlar yardım gruplarının, sivil teşkilatların veya yabancı şirketlerden, kurtarma ekiplerinden daha fazla coğrafyayı, memleketi tanıyorlar. Ulaşma şartları daha fazla olmalı. Ve bunun için ilk olarak oradan destek bekliyoruz. Hepimizin Allah yardımcısı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 10:32